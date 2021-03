Die Stadt Pirmasens regelt künftig die Kosten, die Obdachlose zahlen müssen, wenn sie in städtischen Unterkünften schlafen, in einer Satzung. Das beschloss der Stadtrat am Montag in seiner digitalen Sitzung mit 41 Ja-Stimmen, drei Nein-Stimmen und einer Enthaltung.

Bislang gibt es keine solche Satzung, sondern die Stadt schließt mit den Untergebrachten eine schriftliche Zahlungsvereinbarung. Eine Satzung bietet laut Verwaltung jedoch mehr Rechtssicherheit. 5,32 Euro zahlen Obdachlose pro Tag und Bett, wenn die Stadt sie in einer Obdachlosenunterkunft unterbringt. Bei Bedürftigen springt meist das Jobcenter oder das Sozialamt ein. Die Stadt hält vier Wohnungen vor, was sie monatlich 1100 Euro kostet. Dort können auch Menschen unterkommen, die beispielsweise durch einen Brand wohnungslos geworden sind.

Frank Eschrich (Linke-Partei) erklärte, seine Fraktion stimme gegen diese Satzung. Viele Städte bestritten besagte Kosten aus dem kommunalen Haushalt, das könne man auch Pirmasens zumuten, „gerade wenn es wie geschildert sehr wenige Fälle sind“.

Vom ersten Tag an Hilfsangebote

Ordnungsamtsleiter Steffen Schmitt hatte vor zwei Wochen in der Hauptausschusssitzung erklärt, die Stadt habe vergangenes Jahr 30 Personen untergebracht. Manche blieben wenige Tage in der Unterkunft, andere vier bis sechs Wochen. Alle würden, „vom ersten Tag an“ mit Hilfsangeboten begleitet, denn hinter der vorübergehenden Obdachlosigkeit stünden oft Suchterkrankungen und psychische Probleme, so Schmitt.