Feiern ist in Erlenbrunn vergleichsweise günstig: Die Mehrzweckhalle kostet weniger als die Hälfte an Miete im Vergleich zu anderen Hallen in den Vororten. Allerdings soll das nicht lange so bleiben, kündigt Ortsvorsteherin Christiane Mattill an.

In Fehrbach kostet die Mehrzweckhalle in der früheren Turnhalle für Privatleute und Vereine 150 Euro Miete, in Gersbach sind es 140 Euro. Die Erlenbrunner Halle ist für 60 Euro für