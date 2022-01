Auch 2022 kann der Neujahrsempfang der Stadt nicht in gewohnter Form stattfinden. Stattdessen wird es ein digitales Talk-Format geben. Ausgestrahlt wird der „Neujahrstalk“ mit OB Markus Zwick am Freitag um 18 Uhr im Offenen Kanal.

Die Pandemie stelle die Stadtgesellschaft weiterhin auf eine harte Belastungsprobe, betont Oberbürgermeister Markus Zwick in dem 35-minütigen Interview mit dem Journalisten Jochen Voß, das in der Festhalle aufgezeichnet wurde. Er ruft die Pirmasenser dazu auf, den Herausforderungen mit Mut und Optimismus zu begegnen, Potenziale zu heben. Er habe großes Vertrauen in die Bürgerinnen und Bürger. Sie seien es gewohnt, mit Krisen besonnen umzugehen und diese als Chance zu begreifen.

Pirmasens habe in den vergangenen Jahren allen Problemen zum Trotz eine insgesamt positive Entwicklung genommen, so Zwick. Zahlreiche Unternehmen hätten expandiert, Vorratsflächen seien fast aufgebraucht. Um die anhaltende Nachfrage befriedigen zu können und auch Neuansiedlungen zu ermöglichen, setze die Stadt auf die zügige Entwicklung der Gewerbegebiete Eichfeld und Staffelberg. Die Hoffnung, mit Rodalben auf der Husterhöhe ein interkommunales Gewerbegebiet entwickeln zu können, habe sich zerschlagen. Die Ankündigung der U.S.-Air-Force, rund 200 Millionen Euro in das Militärareal investieren und dort mehrere hundert Arbeitsplätze schaffen zu wollen, sei dennoch positiv.

Nachhaltige Stadtentwicklung im Blick

Im Interview macht der 44-Jährige deutlich, dass er den erfolgreich eingeschlagenen Weg einer nachhaltigen Stadtentwicklung fortsetzen will. Dazu zählt etwa die Neuordnung des Areals zwischen Schloßstraße und Höfelsgasse sowie die Umgestaltung der Fußgängerzone. Die vorgesehene Mischung aus Einzelhandel, Nahversorgung, betreutem Wohnen und Gastronomie könne Impulswirkung für das gesamte Quartier haben.

Die Fußgängerzone solle in drei Bauabschnitten ein frisches Gesicht erhalten und um neue Funktionen ergänzt werden. In einer lebendigen Innenstadt würden künftig neben dem Einzelhandel auch soziale Treffpunkte und das Thema Wohnen eine wichtige Funktion einnehmen.

Zukunft des Neuffer-Parks in der Diskussion

Den Dialog sucht Zwick in der Diskussion um die Zukunft des Neuffer-Parks. In einer Bürgerversammlung wird er mit Bernd Hummel und dem Architekten Gerhard Landau deren Überlegungen vorstellen, wie die denkmalgeschützte, aber marode Sommervilla gerettet werden kann. Ihre Revitalisierung gehe mit einer Aufwertung der Parkanlage einher.

Zwick geht auch auf weitere Themen ein. Etwa auf die Fusion der Krankenhäuser in Pirmasens und Rodalben, die die stationäre medizinische Versorgung sichere.

Der „Neujahrstalk“ wird am Freitag, 14. Januar, um 18 Uhr sowie um 22 Uhr im OKTV Südwestpfalz ausgestrahlt. Die Sendung wird am Samstag, 15. Januar, um 11, 15, 19 und 23 Uhr sowie am Sonntag, 16. Januar, um 12.50, 16.50 und 20.50 Uhr wiederholt. Außerdem ist der Neujahrstalk ab Freitagabend auf der städtischen Homepage sowie auf Facebook und You Tube zu finden.