Auch in Pirmasens wurden Juden Opfer der menschenverachtenden Politik des Nazi-Regimes. Ganz unverhohlen trat der Antisemitismus vor genau 83 Jahren zum Vorschein, als sich in der „Kristallnacht“ der Hass gegenüber jüdischen Mitbürgern in Gewalttaten manifestierte. Um diesen Tag als mahnendes Beispiel in Erinnerung zu behalten, legte Oberbürgermeister Markus Zwick am Dienstag in der Synagogengasse einen Kranz nieder. Rund 40 Menschen waren zu der Gedenkfeier gekommen und bekundeten damit ihre Solidarität. 1938 war die mehrfach erweiterte und sanierte Synagoge niedergebrannt worden, Geschäfte wurden verwüstet, viele Menschen verhaftet und gedemütigt. Besonders zynisch: Die Juden mussten die Schäden an Nachbargebäuden, die Brandwache und die Beseitigung der Ruine selbst bezahlen.

Lob für aktive Gedenkarbeit

„Lassen Sie uns gemeinsam der Opfer der Reichspogromnacht gedenken und zusammen einstehen für eine Stadt voller Frieden, Menschlichkeit und Hilfsbereitschaft“, appellierte Zwick, der ausdrücklich die sehr aktive Gedenkarbeit in der Stadt lobte. Insbesondere dem Arbeitskreis „Geschichte der Juden in Pirmasens“ und dem Stadtarchiv sei zu danken.