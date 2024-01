„Das ist ein Riesenerfolg für Pirmasens.“ Oberbürgermeister Markus Zwick äußerte sich diese Woche im Hauptausschuss begeistert über die gestrichene Kommunalreform in Rheinland-Pfalz. Die Landesregierung hat ihren Plan einer Einkreisung von Pirmasens aufgegeben, was Zwick bei seinem Amtsantritt 2019 nicht für möglich gehalten habe, wie er verriet. Pirmasens und Zweibrücken hätten im Kreis Südwestpfalz aufgehen sollen. Der Posten des Oberbürgermeisters wäre weggefallen, und Stadt- sowie Kreisverwaltung wären zusammen gelegt worden. Zwick betonte, dass er dankbar für die Entscheidung des Landes sei. Die Stadt werde weiter an der interkommunalen Zusammenarbeit zwischen Zweibrücken, Pirmasens und dem Kreis arbeiten. Als Ersatz für die Einkreisung war bereits eine engere interkommunale Zusammenarbeit beschlossen worden. Als ersten Schritt hatten Zweibrücken, Pirmasens und der Kreis eine gemeinsame Vergabestelle eingerichtet. Oberbürgermeister Zwick will weitere Abteilungen der Verwaltung mit dem Kreis und Zweibrücken fusionieren. Hier setzt er auf die zunehmende Digitalisierung, die auch wegen des Fachkräftemangels Chancen biete.