Not macht erfinderisch, Not kann auch einige Entwicklungen vorantreiben – eine Erfahrung, die derzeit die Viertklässer der Grundschule auf dem Horeb machen. Ihnen und den Kindern der Notbetreuung stattete Oberbürgermeister Michael Zwick am Freitag einen Besuch ab und informierte sich vor Ort über die Umsetzung der Hygieneregeln.

Zweigeteilt ist momentan die 4a, für die am vergangenen Montag die Schule wieder ihre Pforten geöffnet hatte. Lediglich acht Kinder saßen im „Lesedschungel“, der eigentlich