Am Samstag, 8. Januar, empfängt Oberbürgermeister Markus Zwick die Heiligen Drei Könige. Caspar, Melchior und Balthasar werden gegen 11 Uhr vor dem Hauptportal des Rathauses ihre Neujahrswünsche übermitteln und auf ihre Hilfsaktion aufmerksam machen.

Ab 10 Uhr haben Wochenmarkt-Besucher auf dem Exerzierplatz die Gelegenheit, für einen guten Zweck zu spenden. Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie fällt das traditionelle Sternsingen mit Besuchen an den Haustüren der Siebenhügelstadt aus. Das hat das zuständige katholische Pfarramt Seliger Paul Josef Nardini mitgeteilt. Trotzdem bringen die Sternsinger ihre Segensbotschaft auf ganz unterschiedlichen Wegen zu den Menschen.

Der Leitgedanke in Pandemie-Zeiten lautet: „Lasst uns die Welt verändern – gemeinsam geht’s“. Der Segen kommt erneut in Form eines „Segenspaketes“ zu den Gläubigen nach Hause. Darin befindet sich unter anderem ein Brief samt Segensaufkleber für die Haustüre sowie ein kleines Spendentütchen.

Neben den beiden Innenstadtgemeinden St. Pirmin und St. Anton werden die „Segenspakete“ auch in St. Elisabeth am Sommerwald, in St. Josef (Fehrbach) und Seliger Rupert (Winzeln) verteilt.