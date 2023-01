Den Neujahrsempfang hat Oberbürgermeister Markus Zwick am Freitag genutzt, um drei Pirmasenser für ihr langjähriges ehrenamtliches Engagement in den Bereichen Kommunalpolitik, Soziales und Sport auszuzeichnen. Stefan Sefrin wurde mit der Stadtehrenplakette in Silber geehrt, Edda Mertz und Peter Dully erhielten jeweils die Landgrafenmedaille.

„Ein wichtiger Baustein einer solidarischen Stadtgesellschaft ist das ehrenamtliche Engagement ihrer Bürgerinnen und Bürger“, betonte OB Zwick. Mit großem persönlichem Einsatz würden die drei Geehrten in vorbildlicher Weise Solidarität leben und Subsidiarität praktizieren. Zwick lobte deren vielfältiges Wirken als Brückenbauer, das zum Zusammenhalt in unserer Gesellschaft beitrage.

Für sein außergewöhnliches kommunalpolitisches Engagement – zunächst für die SPD, später dann für den Freien Wähler Block – verlieh der OB die Stadtehrenplakette in Silber an Stefan Sefrin. Im Februar 2022 hat er sein FWB-Ratsmandat niedergelegt. Er war zu diesem Zeitpunkt insgesamt über 25 Jahre Mitglied des Stadtrates. Der 52-Jährige wurde für seine kommunalpolitische Tätigkeit bereits mit der Verdienstmedaille des Landes (2001) und der Stadtehrenplakette in Bronze (2010) ausgezeichnet.

Seit 1994 setzt sich Edda Mertz in der Alzheimer-Selbsthilfegruppe Pirmasens für Demenzkranke ein. In Eigenregie hat sie 2005 das Tanzcafé „Vergissmeinnicht“ im Altenzentrum St. Anton ins Leben gerufen. Seit über 15 Jahren gehört sie dem Vorstand der Alzheimer Gesellschaft an. Außerdem arbeitet die 76-Jährige in zahlreichen städtischen Netzwerken mit. Für dieses Engagement für die Stadtgesellschaft wurde Edda Mertz mit der Landgrafenmedaille ausgezeichnet. Für ihr Wirken wurde sie 2016 mit der Verdienstmedaille des Landes geehrt.

Für sein ehrenamtliches Engagement im Vorstand des Box-Clubs Pirmasens wurde Peter Dully (68) die Landgrafenmedaille zuerkannt. Seit 1982 ist er Mitglied im Verein der damals unter dem Titel SG Pirmasens firmierte. Nicht nur im Organisatorischen, sondern auch im sportlichen Bereich hat er in seiner Funktion als Trainer viele Talente gefördert und begleitet.