Im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus spricht sich OB Markus Zwick für Alltagsmasken beim Einkaufen und im öffentlichen Personennahverkehr aus: „Das Tragen eines einfachen Mund-Nasen-Schutzes ist ein Symbol der Rücksichtnahme und gelebte Solidarität mit Gefährdeten“, appelliert er.

In erster Linie gehe es darum, dass jeder die Gefahr senkt, als unentdeckter Virus-Träger andere Menschen vor einer Infektion zu schützen und gleichzeitig das Risiko zu verringern selbst angesteckt zu werden. „Die einfachen Masken aus Stoff oder anderen Materialien sind zwar nur ein Hilfskonstrukt, aber dennoch besser als Nichts“, so der Verwaltungschef. Zugleich richtete er die dringende Bitte an die Bürger, nur sogenannte Alltagsmasken zu verwenden: „Verzichten Sie auf professionelle Schutzmasken. Wenn Sie nicht im Gesundheitswesen tätig sind oder entsprechende Vorerkrankungen haben, brauchen Sie keine FFP2- oder FFP3-Atemmasken“. Diese sollte in erster Linie Ärzten und Pflegern als Schutzausrüstung zur Verfügung stehen, damit diese nicht selbst erkranken oder zu Überträgern werden.

Masken im Alltag noch nicht akzeptiert

Anders als in asiatischen Ländern seien Masken in Europa noch nicht im Alltag akzeptiert, hat Zwick festgestellt. Er selbst wolle deshalb mit Bürgermeister Michael Maas und dem Beigeordneten Denis Clauer ab sofort mit gutem Beispiel vorangehen: „Ich würde mir wünschen, dass viele Pirmasenser mitmachen und das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes dadurch eine größere Akzeptanz erfährt.“ Neben der überdurchschnittlich hohen Zahl an Senioren in Pirmasens seien insbesondere die Alten- und Pflegeheimen sowie die Wohneinrichtungen für Menschen mit Beeinträchtigung die Achillesferse im Kampf gegen die Ausbreitung der Pandemie. Denn gerade Ältere, Behinderte und Menschen mit Vorerkrankungen seien eine besonders gefährdete Gruppe. Bei einer Infektion mit dem neuartigen Virus ist ihr Risiko für einen schweren, auch tödlichen Verlauf der Erkrankung, besonders hoch. „Sie alle und insbesondere auch das Pflegepersonal gilt es so gut wie möglich zu schützen“, so Zwick.

Wie nähe ich mir eine Maske?

Bereits Ende März hatte die Stadtverwaltung dazu aufgerufen, einen einfachen Mund-Nasen-Schutz selbst herzustellen, um die Dynamik der Verbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. Eine bebilderte Anleitung zum Herunterladen steht im Internet zur Verfügung. Wichtig ist, die Behelfsmasken entweder regelmäßig auszutauschen oder täglich zu waschen und zu bügeln. Durch das Erhitzen, etwa im Backofen bei 70 Grad, werden die Viren ausgeschaltet.