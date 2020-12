Für viele gehört es einfach dazu: privates Feuerwerk an Silvester. Zwar wird die Pirmasenser Stadtverwaltung zum Jahreswechsel kein Feuerwerksverbot erlassen, doch richtet Oberbürgermeister Markus Zwick die dringliche Bitte an die Pirmasenser, das Böllern in diesem Jahr sein zu lassen. Er nennt vielfältige Gründe dafür.

Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie hatten Bund und Länder zunächst über ein generelles Feuerwerksverbot diskutiert – unter anderem, um Menschenansammlungen zu vermeiden. Letztlich wurde das Verbot, das auch in den privaten Bereich hineingewirkt hätte, jedoch verworfen. Stattdessen wird nun offiziell grundsätzlich „empfohlen“, zum Jahreswechsel auf Feuerwerk zu verzichten.

Entsprechend richtet OB Markus Zwick einen Appell an die Pirmasenser. Die Stadt werde kein Verbot für Feuerwerke erlassen. Man setze stattdessen auf freiwillige Zurückhaltung: „Bitte vermeiden Sie Menschenansammlungen und verzichten Sie freiwillig auf Feuerwerke. Damit können wir zahlreiche Verletzungen vermeiden und damit unsere ohnehin stark beanspruchten Rettungskräfte und das Klinikpersonal nicht unnötigerweise noch mehr belasten. Auch unsere Haus- und Wildtiere danken es Ihnen, denn sie reagieren in großer Zahl panisch auf Böller und Raketen und leiden just in der Silvesternacht besonders. Der Verzicht von Raketen und Böllern vermeidet Lärm und hat auch einen positiven Einfluss auf die Feinstaubwerte. Er trägt somit unmittelbar zum Umweltschutz bei“, erklärt der OB auf RHEINPFALZ-Nachfrage.

Gemeinsam mit Bürgermeister Michael Maas und dem Beigeordneten Denis Clauer setzt Zwick laut Stadtverwaltung auf die Einsicht der Bürger. „Wir werden vermutlich ein ganz anderes Silvester erleben, als wir es bisher gekannt haben, und wir setzen große Hoffnungen in das Jahr 2021“, erklärt Zwick. Es gelte, den Blick auf das Miteinander zu lenken: „Viele unserer Mitmenschen leiden unter Einsamkeit – die Pandemie hat uns das einmal mehr vor Augen geführt. Nehmen wir den Jahreswechsel zum Anlass, um an unsere Liebsten zu denken. Etwa mit einem Anruf bei Eltern, Großeltern oder Freunden.“