Platz vier im Medaillenspiegel unter 34 Vereinen: Der Schwimmverein Blau-Weiß Pirmasens war bei den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften sehr erfolgreich.

Geschwommen wurde am Samstag und Sonntag im Sportcampus Saar in Saarbrücken, weil sich für diese Titelkämpfe kein Schwimmbad mit 50-Meter-Becken in Rheinland-Pfalz fand. Die Pirmasenserin Elena Baranava, die im Mai bei den süddeutschen Meisterschaften an den Start gehen wird, schwamm in ihrer Altersklasse zweimal auf den zweiten und einmal auf den dritten Platz. Wiedereinsteiger Hugo Seither freute sich über eine Bronzemedaille über 200 Meter Freistil, Marie Deisroth (Jahrgang 2015) landete im Kraul-Mehrkampf auf Platz drei, Maximilian Schindler (Jahrgang 2016) belegte den zweiten Platz im Rücken-Mehrkampf. „Eine super Entwicklung auf den Bruststrecken“ bescheinigte die sportliche Leiterin der Blau-Weißen, Mirjam Semmet, der 16-jährigen Leni Herrmann, die über 200 Meter die Bronzemedaille in der Jahrgangswertung gewann.

In der offenen Masterswertung (ab Altersklasse 20), die durch ein Punktesystem die Zeiten der Altersklassen vergleichbar macht, landeten die Pirmasenser 13-mal unter den Top 3. Der zweite Vorsitzende, Holger Märker (AK 60), siegte dreimal in der offenen Masterswertung und setzte sich über 50 Meter Freistil gegen 20 Konkurrenten durch. Mirjam Semmet triumphierte auf der gleichen Strecke mit einer starken Zeit von 31,84 Sekunden und ließ punktemäßig 16 Schwimmerinnen hinter sich. Zusätzlich gewann sie Gold über 50 Meter Rücken und Silber über 50 Meter Schmetterling. Weitere Podestplätze erreichten Claire Peifer, Jessica Weigel und Selina Weber, die alle auch als Trainerinnen im Verein aktiv sind.