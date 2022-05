Was lesen Sie als Erstes in der RHEINPFALZ?

Wenn ich die RHEINPFALZ aufschlage, lese ich immer zuerst den Lokalteil. Dieser beginnt ja mit den „Stadtthemen“, danach lese ich aber auch die Themen des Landkreises und der Verbandsgemeinden. Erst dann widme ich mich dem überregionalen Teil und zum Schluss dem „Zeitgeschehen“.

Wann lesen Sie die RHEINPFALZ?

Seit es die digitale Vorabendausgabe gibt, lese ich oft schon am Abend den Lokalteil des nächsten Tages. So kann ich mich schon abends darauf einstellen, was mich am nächsten Tag gegebenenfalls an Themen erwartet. Ansonsten lese ich die RHEINPFALZ in der Printausgabe zu Hause am Küchentisch während des Frühstücks.

Welche Bedeutung hat die „Pirmasenser Rundschau“ für Sie?

Privat ist die RHEINPFALZ für mich seit meiner Jugend das Medium, mit dem ich mich darüber informiere, was in Pirmasens, der Region und in der Welt alles passiert. Die Lektüre der RHEINPFALZ ist aber auch ein Stück „Heimat“ und liebgewonnenes Ritual. Denn die Zeitung gehört für mich einfach zum Frühstück dazu. Als OB ist die RHEINPFALZ für mich aber auch ein „Sprachrohr“ für die Themen der Stadt. Denn die Menschen in Pirmasens und der Region sollen wissen, was die Stadt so alles bewegt und warum bestimmte Entscheidungen getroffen werden. Die RHEINPFALZ ist insoweit auch eine unverzichtbare Informationsquelle für die Bürger und trägt zur Identifikation der Menschen mit unserer schönen Stadt bei.

Zur Serie

In dieser Woche feiert die „Pirmasenser Rundschau“ ihren 75. Geburtstag. Rund um das Jubiläum haben wir bekannte Persönlichkeiten drei Fragen zu ihren Lesegewohnheiten und der hiesigen Lokalausgabe der RHEINPFALZ gestellt.