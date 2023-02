In diesem Jahr wird es garantiert keine Verleihung des Hugo-Ball-Preises geben. Oberbürgermeister Markus Zwick könnte sich höchstens Anfang 2024 eine Verleihung vorstellen, wenn bis dahin die Preisträgerin den Preis noch haben will. Mit der Diskussionsveranstaltung in Pirmasens zum angeblichen Antisemitismus von Hugo Ball wird es auch nicht getan sein. Zwick will den Entscheidungsprozess von Veranstaltung zu Veranstaltung reifen lassen. Inzwischen gab es ein weiteres Treffen der Vorschlagskommission mit den Preisträgern. Das Vorgehen von Pirmasens in dieser Frage, sieht er als Beispiel für andere Kommunen, die auch antisemitische Äußerungen ihrer großen Söhne oder Töchter entdeckt haben.

