Die Pirmasenser Stadtwerke können keinen Termin nennen, an dem das Hallenbad oder gar das Freibad in diesem Jahr öffnen. Stadtwerke-Geschäftsführer Christoph Dörr hat zwar die Hoffnung auf eine Freibadsaison 2020 noch nicht aufgegeben, hält dies aber angesichts jüngster Erklärungen der Bundesregierung für immer unwahrscheinlicher. Zusammen mit Massenveranstaltungen sollen auch Schwimmbäder in diesem Jahr vor Ende August nicht öffnen dürfen. Wobei der Termin Ende August auch nicht sicher sei, wie Dörr betont. Die Coronavirus-Pandemie lasse sich nicht in Terminkalender einpassen. Die Stadtwerke seien vorbereitet, bei entsprechenden Signalen aus der Politik, das Hallen- und Freibad zeitgleich zu öffnen, betont Dörr. „Wir brauchen vier Wochen, um das Freibad zu entwintern und das Hallenbad rauszuputzen“, so Dörr. Anschließend könnte dann das Hallenbad ohne Unterbrechung bis in das kommende Jahr offen bleiben, da die Revision in der Corona bedingten Pause erledigt werden könne. Für den Stadtwerke-Geschäftsführer hat jedoch der Schutz von Badegästen und Mitarbeitern Vorrang vor einer Öffnung. Provisorische Lösungen mit nur wenigen Badegästen seien nicht machbar und eine Maskenpflicht im Schwimmbad hält er nicht für sinnvoll.