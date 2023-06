In der Reihe „Kuchems Musiksommer“ im Neufferpark spielt am Donnerstag, 22. Juni, 19 Uhr, die Band Nyabinghi aus Hauenstein.

Die Band hat sich ganz dem Werk der Reggae-Legende Bob Marley verschrieben. Die siebenköpfige Formation um Ausnahmegitarrist Philipp Graf (Everglow, RockXn’) stellte ihre Klasse in Pirmasens schon mehrmals unter Beweis. Vorigen Sommer sorgte sie an gleicher Stelle für euphorische Publikumsreaktionen: Die Fläche vor der Bühne war voller tanz- und feierwütiger Livemusikfreude. Mit Katrin Graf und Evelyn Hollerith (für Sabine Massing) sind zwei der bekanntesten und besten regionalen Sängerinnen im Background zu hören. Leadsänger Pouya Nemati (Acoustic Fight, Black Night) besticht durch sein Charisma und vermag es stets, das Publikum in seinen Bann zu ziehen. Evergreens wie „Buffalo Soldier“, „I Shot The Sheriff“, „Could You Be Loved“, „Get Up Stand Up“, „Stir It Up“, „Exodus“ und viele weitere werden das Publikum auch diesmal ausgelassen tanzen lassen. Der Eintritt ist frei, ein Hut wird herumgereicht. Bei schlechtem Wetter findet das Konzert in Kuchems Brauhaus statt.