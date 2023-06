Aufgrund der Wetterprognose für Donnerstag wurde das Musiksommer-Konzert der Band Nyabinghi im Pirmasenser Neufferpark kurzfristig in Kuchems Brauhaus verlegt. Alle Plätze waren besetzt, als die siebenköpfige Bob-Marley-Tribute-Band loslegte. Konnten sich die Reggae-Fans im ersten Konzertabschnitt bei Hits wie „I Shot The Sheriff“, „Get Up Stand Up“ und „Stir It Up“ noch einigermaßen zurückhalten, so brachen im zweiten Teil des Auftritts alle Dämme und das Brauhaus verwandelte sich gefühlsmäßig in eine jamaikanische Musikkneipe, denn Nyabinghi spielte sich mit siedend heißen Versionen von Hits wie „Iron Lion Zion“, „Exodus“, „One Love“ und lautstark geforderten Zugaben wie „No Woman No Cry“ oder „Waiting In Vain“ in einen Rausch.

Der stimmgewaltige Leadsänger Pouya Nemati mutierte zur Rampensau, das famos singende Background-Duo Katrin Graf/Evelyn Hollerith ließ bei so manchem Besucher die Kinnlade runterklappen und der Saitenzupfer Philipp Graf spielte und solierte meisterhaft. Doch auch das groovende Rhythmus-Tandem Sebastian Sommer (Bass) und Timo Greiner (Drums) und der songdienlich agierende Tastenmann Philip Burkard sollten erwähnt werden. Letztendlich tanzten, wie schon im vergangenen Jahr im Neufferpark, Dutzende Leute direkt vor der Bühne.