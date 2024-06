Die Stadtbücherei Pirmasens möchte ihr Angebot in Zukunft noch besser auf die Bedürfnisse ihrer Nutzer anpassen und dadurch idealerweise auch neue Kunden gewinnen. Dazu beteiligt sich die Einrichtung in der Dankelsbachstraße an der europaweiten Studie „Sentobib“. Die Bürger sind aufgefordert, sich an der Umfrage zu beteiligen – digital oder per Fragebogen.

Schon heute sind Bibliotheken mehr als reine „Bücherverleihstationen“ – so auch die Stadtbücherei Pirmasens. Sie hält neben der Ausleihe von Büchern, Zeitschriften, CDs, DVDs, Tonies und Spielen auch ein großes digitales Angebot bereit. Außerdem ist die Bücherei regelmäßiger Treffpunkt für Lesungen, Bastel- und Aktivangebote.

Umzug steht 2025 an

„Wir legen großen Wert auf die Meinung der Pirmasenser. Deshalb möchten wir von den Bürgern wissen, was wir gut machen, wo wir uns verbessern können und wie wir den Besuch in der Stadtbücherei so angenehm wie möglich gestalten können“, sagt Leiterin Ulrike Weil. 2025 soll die Stadtbücherei in neue Räumlichkeiten umziehen. Dazu wird ein Nutzungs- und Einrichtungskonzept entwickelt. Die Umfrage soll laut Weil auch Hinweise geben, was gewünscht wird, was fehlt und wie sich die Bevölkerung ihre neue Bibliothek vorstellt. Aus diesem Grund setzt die Bibliothekarin auf die Unterstützung der Pirmasenser. Explizit seien auch Menschen aufgerufen sich an der Studie zu beteiligen, die das Angebot der Bücherei nicht oder nicht mehr nutzen und ihre Gründe dafür angeben.

Die Beantwortung der Fragen dauert etwa zehn Minuten. Zu finden ist der Fragenkatalog online unter www.pirmasens.de/buecherei. Interessierte, die eine Papierversion bevorzugen, erhalten die Fragebögen an der Infotheke der Stadtbücherei. Eine Teilnahme ist bis zum 31. Oktober möglich. Unter allen Teilnehmern wird eine Reise verlost.