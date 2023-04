Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das Licht färbt sich rot und pulsiert, wenn der Mäusekönig zur schlafenden Maria eilt. Es sind unheilvolle, spitze Bewegungen, die einen in den Bann ziehen. Der „Nussknacker“ liegt in Marias Armen und ist der Schlüssel zu einem außergewöhnlichen Ballettstück, das rund 240 Zuschauer in der Pirmasenser Festhalle begeisterte.

Das Russische Nationalballett bot mit viel Exaktheit tolle Momente. Trotzdem umfängt einen viel Lebendigkeit und Gefühl. Das hat einen Grund: Musik und in Tanz gebannte