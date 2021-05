Ein Kind aus dem Vinninger Kindergarten ist positiv auf das Coronavirus Sars-CoV-2 getestet worden. Für seine Kontaktpersonen wurde Quarantäne angeordnet, teilte das Gesundheitsamt mit. Das RKI meldete am Montag eine Sieben-Tage-Inzidenz von knapp 117 in Pirmasens, 73 im Landkreis und 76 für Zweibrücken. Das Gesundheitsamt berichtete von zwei neuen Corona-Fällen: einer in Zweibrücken und einer in der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben. Im Zuständigkeitsgebiet des Gesundheitsamts Südwestpfalz gelten derzeit 355 Fälle als aktiv, 47 weniger als am Vortag. Allein Pirmasens zählt 29 Infizierte weniger als am Sonntag.