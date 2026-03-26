Die massive Reduzierung von Radarkontrollen im Stadtgebiet ist eine Gefahr für die Verkehrssicherheit.

Den Pirmasenser Autofahrern dürfte es längst aufgefallen sein, dass die Polizei kaum noch die Geschwindigkeit im Ort selbst kontrolliert. 50 Kontrollen waren es im vergangenen Jahr nur noch. Ausgerechnet die Polizei will keine Ahnung haben, wie oft davon in Tempo-30-Zonen kontrolliert wurde.

Die Polizei registriert in ihren Statistiken praktisch jede Fingerbewegung eines Beamten in einer gesonderten Datei, will aber nicht erfasst haben, ob ein Radarwagen jetzt in einer 50er Zone oder im Tempo-30-Gebiet aufgestellt wurde. Die Wahrheit dürfte eher sein, dass faktisch gar nicht die Tempo-30-Regelungen kontrolliert wurden.

Mit der Reduzierung innerörtlicher Kontrollen will das Polizeipräsidium die Stadtverwaltung wohl zwingen, die Geschwindigkeitsüberwachung zu übernehmen, wovor sich Oberbürgermeister Markus Zwick (CDU) bisher erfolgreich gedrückt hat. Ist ja auch extrem unpopulär, sofern häufig kontrolliert wird oder ein Verlustgeschäft bei wenigen Kontrollen. Aktuell sind die raren Kontrollen eine Einladung an alle Raser weitgehend straffrei im Stadtgebiet auf das Gaspedal drücken zu können.