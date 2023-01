Das Pirmasenser Jobcenter kann auf eine rechtlich einwandfreie Arbeit verweisen, wie Jobcenter-Leiter Peter Schwarz in seinem Jahresbericht für 2022 betonte. Während andere Jobcenter deutlich mehr Klagen in Relation zu ihren Bescheiden verzeichnen müssen, gingen beim Pirmasenser Jobcenter im vergangenen Jahr gerade mal 19 Klagen ein, was in Bezug auf die über 40.000 Bescheide einer Quote von 0,6 Prozent entspricht. Der Bundesschnitt liege hier bei 4,1 Prozent, so Schwarz. Viele Streitfragen mit Kunden würden in Pirmasens bereits im Vorfeld beseitigt. Das zeigt sich auch in der Zahl der Widersprüche, die einer Klage vorangehen. Hier wurden im vergangenen jahr 266 Widersprüche erledigt. In 80 Fällen davon sei dem Kunden Recht gegeben worden, womit eine Klage verhindert wurde. 21 weitere Fälle erledigten sich anderweitig oder wurden teilweise stattgegeben. In 166 Fällen nahmen die Kunden ihren Widerspruch zurück oder er wurde zurückgewiesen.

Von den 23 im vergangenen Jahr erledigten Klagen wurden 21 zugunsten des Jobcenters entschieden. In zwei Fällen kam es zu einem Vergleich. Keiner der klagenden Kunden bekam vor Gericht recht, was Schwarz auf die sorgfältige Arbeit seiner Mitarbeiter und die offene Bearbeitung der Widersprüche zurück. Bei den Widersprüchen rangiert Pirmasens im übrigen in Relation zur Zahl der Bescheide auch auf einem hinteren Platz. Nur gegen 0,9 Prozent der Bescheide sei ein Widerspruch eingelegt worden. Bundesweit seien es 3,3 Prozent.