Einen Inzidenzwert von 5 hat das Landesuntersuchungsamt am Donnerstag für Pirmasens errechnet. Der Landkreis steht weiter bei 1, Zweibrücken bei 35. Keine weiteren Corona-Fälle meldete das Gesundheitsamt Südwestpfalz am Donnerstag. Damit gelten in der Region derzeit 34 Corona-Fälle als aktiv: einer in der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben, fünf in Pirmasens und 28 in Zweibrücken.