Das Gesundheitsamt informiert am Mittwoch über 40 Corona-Neuinfektionen in der Südwestpfalz. Das Landesuntersuchungsamt meldet die vergleichsweise niedrigen Inzidenzwerte von 90 für den Landkreis Südwestpfalz sowie 144 für Pirmasens und Zweibrücken. Die landesweite „7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz“ hat den Wert 2,30. Aktuell sind in der Südwestpfalz den Angaben zufolge 502 bestätigte positive Fälle aktiv, 31 weniger als am Vortag. Von den betroffenen Personen leben in Pirmasens 135 (-11), Zweibrücken 132 (-11) sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 47 (-3), Hauenstein 20 (-6), Pirmasens-Land 41 (+8), Rodalben 31 (-3), Thaleischweiler-Wallhalben 31 (-3), Waldfischbach-Burgalben 21 (+2) und Zweibrücken-Land 44 (-4). Insgesamt wurden bis heute 9513 Personen im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Südwestpfalz positiv auf den Erreger SARS-CoV-2 getestet. Bislang sind im Bereich des Gesundheitsamtes 185 Personen mit Corona-Infektion verstorben.