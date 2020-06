Mit zwei Monaten Verzögerung soll die Garten- und Lifestyle-Messe „Lebensart“ nun vom 3. bis 5. Juli im Strecktalpark stattfinden. Der Veranstalter will in Teilbereichen durch eine „Laufordnung“ sogar auf die Maskenpflicht verzichten.

Geplant war die „Lebensart“ für den 15. bis 17. Mai. Die für die Pirmasenser Messen des Veranstalters „Agenturhaus“ zuständige Geschäftsstellenleiterin Margit Metzger war auch zu Beginn der Corona-Krise noch zuversichtlich, den Termin halten zu können. Jetzt steht der neue Termin: 3. bis 5. Juli. Die Stände seien noch nicht alle vergeben, teilte Metzger am Dienstag mit. Für regionale Aussteller gebe es noch einige attraktive Plätze. Sie hofft, am 3. Juli mit 80 Ausstellern eröffnen zu können.

Strecktalpark wird zur Einbahnstraße

Die Messegesellschaft will einen generellen Maskenzwang für das Parkgelände vermeiden. Metzger setzt stattdessen auf Abstand, Desinfektionsspender und Masken in Bereichen, in denen der Mindestabstand von 1,5 Metern unterschritten werden könnte. In Absprache mit der Stadt Pirmasens sei eine „Laufordnung“ entwickelt worden, die mit einer speziellen Wegeführung und Einbahnstraßen-Regelung die direkte Konfrontation sich begegnender Besucher vermeiden soll. Die Besucher können also nicht mehr nach Gutdünken zwischen den Ständen pendeln und zurücklaufen, sondern sollen alle in eine Richtung den Parcours absolvieren. Metzger hofft auch, dass Besucher die vollen Mittags- und Nachmittagsstunden meiden und eher in den Randbereichen am Morgen und am späten Nachmittag zum Messebummel aufbrechen. Ein spezieller Ausgang zur Fröhnstraße hin soll ebenfalls die Begegnungen auf ein Minimum beschränken.

Für den Urlaub im eigenen Heim

Das Motto der diesjährigen „Lebensart“ wird mit „Urlaub zuhause“ auch der Corona-Krise geschuldet sein, da viele dieses Jahr keinen größeren Urlaub wagen und die Erfahrungen des so genannten Lockdown den Wert eines hübschen und zweckmäßig eingerichteten Heims gezeigt haben. Hochwertiges Mobiliar, neue Pflanzen und Wellness-Einrichtungen für zuhause sollen Oasen schaffen für einen Urlaub im eigenen Heim, erzählt die Messe-Veranstalterin. Dazu kommen kulinarische Spezialitäten aus aller Welt, die Urlaubsgefühle wecken können.

Der Eintritt soll acht Euro betragen. Metzger weist darauf hin, dass vor Ort nur ein bestimmtes Kartenkontingent vorhanden sein wird und empfiehlt die Reservierung über das Internet. Der Vorverkauf soll in Kürze auf der Internetseite der Lebensart starten.

Im Netz

www.lebensart-messe/lebensart-messe-pirmasens.html