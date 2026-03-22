Das war deutlich: Mit 15:34 (9:17) haben die Handballerinnen des TV Thaleischweiler das Verbandsliga-Derby bei der FSG Kaiserslautern/Dansenberg verloren.

Ohne richtige Rückraumschützin gewinnt man nicht – dies wurde den TVT-Frauen am Samstag schmerzlich vom Tabellenzweiten aufgezeigt. Jana Rohr, die an diesem Tag im thüringischen Erfurt deutsche Meisterin im Steinstoßen wurde, fehlte an allen Ecken und Enden. „Sie ist für uns eine sehr wichtige Spielerin. Deshalb haben wir schon vor einem halben Jahr versucht, die Partie zu verlegen, doch es war einfach nicht möglich“, sagte Alexander Escher, der an der Seitenlinie Thaleischweilers Trainer Marcin Waryas vertrat, der am Samstagmorgen noch mal Vater wurde. Da mit Natascha Pfeffer eine weitere Rückraumspielerin fehlte, blieben lediglich Jenny Schick und Luca-Sophie Winkelhoff übrig, doch deren Stärke liegt nicht in Würfen jenseits der Neunmeterlinie, sondern aufgrund ihrer zierlichen Größe und ihrer Beweglichkeit im Eins-gegen-eins.

So ließ Waryas schon im Vorfeld verlauten, in diesem Topspiel, bei dem der Zweite den Vierten empfing, notgedrungen dauerhaft auf zwei Kreisläuferinnen zu setzen. So stand Maike Fremgen von Beginn an am Kreis, Mirjam Mainka ließ sich bei jedem Angriff zunächst auf halb rechts fallen und ging, nachdem der Ball zweimal durch die eigenen Reihen gespielt war, ebenfalls an den Kreis. Doch dieser Matchplan ging nicht auf, denn Fremgen, Mainka und die dritte TVT-Kreisläuferin im Bunde, Laura Clemens, steuerten zusammen aus dem Spiel heraus nur einen Treffer bei. Da es am Kreis nicht klappte und die Wurfkraft aus dem Rückraum fehlte, mussten sich vor allem Jenny Schick und Luca-Sophie Winkelhoff in unzähligen Eins-gegen-eins-Situationen aufreiben.

Sechs Gegentore in Folge

Nach knapp 21 Minuten stand es „nur“ 11:8 für Lautern. In der Folge bestraften die Gastgeberinnen, die mit zwei Zählern Rückstand auf Tabellenführer TSV Kandel noch Chancen auf die Meisterschaft haben, fünf Ballverluste und einen harmlosen Wurf aus dem Rückraum des TVT gnadenlos. Durch einen 6:0-Lauf führten sie zwei Minuten vor dem Pausenpfiff mit 17:8.

In Durchgang zwei fand Thaleischweilers Offensive kaum noch statt, was auch an der 5:1-Abwehr der FSG lag. Diese nahm über die komplette Spielzeit Luca-Sophie Winkelhoff in kurze Deckung und wollte so deren schnellen Antritt unterbinden. Dennoch war Winkelhoff mit vier Treffern die beste Torschützin des TVT. „Irgendwann wurde es dann auch eine Kraftfrage“, sagte Escher, der lediglich eine Wechseloption hatte. Seinem Gegenüber Patrick Krüger standen hingegen sechs Ersatzspielerinnen zur Verfügung. Er kannte auch bei einer 29:14-Führung kurz vor Schluss keine Gnade. „Noch fünf Minuten Vollgas! Macht weiter, nicht abreißen lassen“, forderte der Übungsleiter, der bereits nach drei Viertel der Spielzeit neben seiner Torhüterin Selina Blaese auch FSG-Toptorschützin Paula Hack auswechselte.

Finale um Platz vier

Durch diese Niederlage rutscht der TV Thaleischweiler in seiner Verbandsliga-Staffel nach Minuspunkten hinter den SV Bornheim auf Rang fünf ab. Dieser Platz ist der erste, der nicht für den Verbleib in der künftig nur noch eingleisigen Verbandsliga reichen würde. Doch gastiert der TVT am letzten Spieltag (18. April) genau bei diesem Gegner und würde mit einem Sieg die erneute Qualifikation für diese Spielklasse schaffen.