Unbekannte haben in Hilst beide Nummernschilder – PS-QU XX – eines Quads gestohlen, das in einer Hofeinfahrt in der Oberen Straße abgestellt war. Als Tatzeitraum gibt die Polizei 10. Dezember bis 2. Januar an. Das Quad war mit einer Plane abgedeckt, deshalb wurde der Diebstahl nicht gleich bemerkt. Die Polizei sucht nach Zeugen: Telefon 06331/5200, E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de.