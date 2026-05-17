Gemeinde will einen Spielturm und eine Schaukel für den Kinderspielplatz in der Zeppelinstraße kaufen.

Der Kinderspielplatz der Gemeinde ist in die Jahre gekommen und insbesondere die Spielgeräte bedürfen dringend einer Erneuerung. Durch eine Bewilligung von 10.241,71 Euro aus dem Regionalen Zukunftsprogramm ist es der Gemeinde finanziell möglich, den Spielplatz in der Zeppelinstraße zu ertüchtigen.

Der Gemeinderat hat beschlossen, einen neuen Spielturm zum Preis von 7352,72 Euro und eine neue Schaukel für 2206,88 Euro gemäß einem Angebot der Firma Seibel aus Hinterweidenthal zu kaufen. Für die Montage der Spielgeräte, die Herstellung der Spielfläche sowie einer Fallschutzfläche, erhielt die Firma Burkhart aus Dahn-Reichenbach den Auftrag zum Preis von 4639,22 Euro. Zur Finanzierung der Deckungslücke in Höhe von knapp 4000 Euro wurde ein Förderantrag bei der Daniel-Theysohn-Stiftung gestellt. Der Rückbau sowie die Entsorgung der bestehenden Spielgeräte sollen in Eigenleistung erfolgen.