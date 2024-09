Die CDU im Stadtrat hat sich mit einer Anfrage an Oberbürgermeister Markus Zwick gewandt. Bei der Sitzung am Montag will die Fraktion von ihrem Parteifreund wissen, wie es um die Notfallversorgung in Pirmasens bestellt ist.

Die CDU verweist darauf, dass es bundesweit große Unterschiede in der Notversorgung bei einem Herz-Kreislaufstillstand gibt. So empfehlen medizinische Fachgesellschaften, dass 80 Prozent der Reanimationsfälle innerhalb von acht Minuten vor Ort professionell versorgt werden sollten. Im Rettungsdienstbereich Südpfalz, der auch für die Stadt Pirmasens zuständig ist, sei das laut einer Recherche in nur knapp 36 Prozent der Fälle das erste Rettungsmittel innerhalb von acht Minuten am Notfallort. Überlebenswichtig im Ernstfall, bis die Retter eintreffen, sei dass jemand mit der Herzdruckmassage beginnt.

Die CDU will unter anderem wissen, wie hoch die Quote an Reanimationsfällen im Stadtgebiet Pirmasens war, die innerhalb von acht Minuten vor Ort professionell versorgt werden konnten? Außerdem interessiert sich die CDU in ihrer Anfrage für die Anzahl von Defibrillatoren in öffentlichen Gebäuden der Stadt.