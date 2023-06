Im April 2024 soll der Umbau eines Teils der Fußgängerzone in eine Spielstraße beginnen. Das sind die Pläne für den Umbau.

Weil ein Mann am Montagabend ins Gleisbett gestiegen ist, um dort seinen Schlüssel zu suchen, musste eine Regionalbahn kurz vor dem Zweibrücker Hauptbahnhof notbremsen.

Die Aktion fürs Zweibrücker Freibad am Wochenende sei zwar lobenswert gewesen, aber der Untertitel „Für den Erhalt des Zweibrücker Freibads“ habe einen falschen Eindruck erweckt, findet die SPD.

Die Polizei sucht einen 60-jährigen Mann aus Dahn, der seit Montag vermisst wird.

Den früheren Bioladen in der Pirmasenser Ringstraße werden die Kunden am Samstag nicht mehr wiedererkennen, wenn das Reformhaus Escher seine neue Filiale dort eröffnet. Sechsstellig investiert Joachim Escher in den Umbau und vergrößert seine Verkaufsfläche.

An der Hofenfelsstraße rollen die Bagger: Gegenüber der früheren Brauerei wird Platz gemacht für einen Neubau.

Nicht immer liegt es an Angeklagten oder Zeugen, die nicht erschienen sind, wenn sich eine Strafverhandlung verzögert. Manchmal fehlen auch die Schöffen. So wie am Dienstagmorgen vor dem Pirmasenser Schöffengericht.

Was bringt der neue Fahrbahnteiler in Rimschweiler? Ortsvorsteher Klaus Fuhrmann hat jetzt die Daten der Tempomesstafel ausgewertet und stellt sie am Mittwoch vor.

Die derzeit größte Windkraftanlage in Rheinland-Pfalz steht still. Das Windrad im Stausteiner Wald, das 241 Meter hoch ist, ist kaputt und muss repariert werden. Das soll bald geschehen.

Als Arzt im Pirmasenser Krankenhaus, der nebenbei einen Feinkostladen betreibt, hätte Odysseas Miliadis eigentlich schon genug zu tun. Jetzt hat er noch eine weitere Aufgabe.

Woher kommt der Hubbel am Zweibrücker Überflieger? Das soll nun geklärt werden. Dafür wird die Auffahrt zur Autobahn drei Tage gesperrt.

Eine Familie, fünf Ziele – so könnte man die Situation bei den Semars aus Rieschweiler-Mühlbach bezeichnen. Mit verschiedenen Fahrzeugen brechen sie morgens in verschiedene Richtungen auf und liefern so ein Beispiel dafür, wie das so ist mit der viel diskutierten Mobilität auf dem Land.

Vor allem Hundebesitzer müssen in Obersimten bald tiefer in die Tasche greifen. Dass der Rat überhaupt tagen konnte, stand lange in der Schwebe.