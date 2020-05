Beim Zusammenstoß zwischen einem Notarztwagen und einem VW Polo entstand am Montag in Pirmasens ein Sachschaden in Höhe von rund 8000 Euro. Verletzt wurde niemand. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, sei der Notarztwagen gegen 8.45 Uhr mit Warnlicht vorsichtig bei Rot in den Kreuzungsbereich Rodalber Straße/Zweibrücker Straße eingefahren. Dennoch sei es zur Kollision mit dem kreuzenden VW Polo gekommen.