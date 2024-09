In Hüthers Holzmühle in Thaleischweiler-Fröschen trägt Dart-Bundesligist Nostradartmus Kaiserslautern ab Samstag wieder seine Heimpartien aus.

Am Samstag startet die Dart-Bundesliga in die neue Saison. In der Gruppe Süd spielt der Dartclub Nostradartmus Kaiserslautern, der auch in dieser Saison seine Heimspiele in Hüthers Holzmühle in Thaleischweiler-Fröschen austrägt. Das Saisonziel der Westpfälzer ist der Verbleib in der Bundesliga. „Alles andere würden wir als angenehme Zugabe sehen“, sagt Mannschaftsführer Andreas Altmaier. Zur Teilnahme an der Endrunde ist ein Platz unter den besten vier Mannschaften nötig. Die Gruppe selbst besteht aus neun Teams.

„Drei Spieler haben unsere Mannschaft verlassen, dafür konnten wir drei neue Darter für unser Team gewinnen“, informiert Altmaier. Kevin Luhr, Yannik Wilhelm und Christian Wollny sind ausgeschieden. Neu in den Trikots von Nostradartmus sind Michael Gschwindt aus Gumbsheim, Andreas Lang aus Kaiserslautern und Felix Springer aus Siefersheim.

Start gegen Aufsteiger

Am Samstag spielt Nostradartmus in Thaleischweiler ab 12 Uhr gegen den süddeutschen Aufsteiger, den Dartclub Urbach. In der zweiten Begegnung (15 Uhr) geht es gegen den Dartclub Torpedos aus dem bayerischen Geiersthal, der vergangene Runde nur knapp hinter dem Gastgeber die Teilnahme an der Bundesliga-Endrunde verpasst hatte. Altmaier: „Die vergangene Saison verlief für uns unverhofft gut. Es besteht ein Funken Hoffnung, daran anschließen zu können. Wenn wir zum Saisonstart die volle Punktzahl holen würden, wäre das eine tolle Basis.“