Bei ihrem dritten Ritt bei der Weltmeisterschaft der Amateur-Rennreiterinnen hat Nora Cronauer aus Münchweiler in Frauenfeld (Schweiz) den zweiten Platz erreicht.

Mit dem Frontrenner Sogno Giallorosso lag sie auf der Derbybahn lange in Führung, am Ende musste das Zielfoto entscheiden: Auf den letzten Zentimetern wurde sie noch von Lokalmatadorin Sally Langhard auf Theworldsnotenough abgefangen. „Ich bin überglücklich, weil ich ein tolles Pferd vor einer beeindruckenden Kulisse reiten durfte. Der Sieger war über den Maßstab der Gewichtsverteilung deutlich höher eingeschätzt. Dennoch schade, dass es nicht zum ganz großen Erfolg gereicht hat“, sagte die Südwestpfälzerin.

Die 22-Jährige hat damit ihre Führung in der WM-Gesamtwertung weiter ausgebaut. Ihre schärfste Konkurrentin, Lize Ghys-Dieteren aus Belgien, belegte einen Tag zuvor im tschechischen Most nur den fünften Platz. Für Nora Cronauer geht es am 14. Juni auf der französischen Paradebahn in Chantilly weiter.