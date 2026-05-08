Straßburg, Halle, Frankfurt, Newmarket: Rennreiterin Nora Cronauer aus Münchweiler kommt an diesem Wochenende ziemlich viel rum.

„Ich hoffe nach meinem Sieg in Düsseldorf einfach, dass es positiv weitergeht“, sagt 23-Jährige vor ihrem zweiten Ritt für Deutschland bei der Fegentri-Weltmeisterschaft der Amateure am Sonntag in Halle. Auf den Passendorfer Wiesen sitzt sie im Sattel der zugelosten vierjährigen Fuchsstute Zega Top aus dem Quartier von Trainer Christian Sprengel aus Hannover. Zega Top hat auf dem Hippodrom an der Saale schon gewonnen , es ist allerdings ihr erster Jahresstart nach langer Pause.

Beim Telefonat mit dieser Zeitung am Freitag saß Nora Cronauer gerade im Auto auf dem Weg nach Straßburg in Frankreich zur Betreuung der vier Startpferde ihres Trainers Christian Peterschmitt (Bottenbach). Am Samstag fährt sie um 5 Uhr in der Früh ins 550 Kilometer entfernte Halle. Von dort geht es nach einer Übernachtung direkt an den Frankfurter Flughafen. Die Südwestpfälzerin darf eine Woche im englischen Pferde-Mekka Newmarket bei den renommiertesten Trainern der Welt reiten und hospitieren. Warum? Im Vorjahr war sie beste Amateurin in der Rennserie der Mehl-Mühlens-Stiftung. Nach der Rückkehr am kommenden Samstag fährt Nora Cronauer direkt nach Haßloch. Dort steigt sie beim Jubiläumsrenntag mehrfach in den Sattel. Ihren dritten WM-Ritt absolviert sie am 25. Mai im schweizerischen Frauenfeld.