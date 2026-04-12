Nora Cronauer aus Münchweiler gewinnt bei der Weltmeisterschaft der Amateurrennreiterinnen das Auftaktrennen in Düsseldorf.

Sie hat es tatsächlich geschafft! Nora Cronauer aus Münchweiler hat ihren allerersten Ritt bei der Fegentri-Weltmeisterschaft der Amateurrennreiterinnen gewonnen. Auf der Galopprennbahn in Düsseldorf-Grafenberg gewann sie am Sonntag vor 8000 Zuschauern mit dem fünfjährigen Hengst Tahini einen mit 8000 Euro dotierten Ausgleich IV über 2100 Meter.

Eingangs der Zielgeraden beorderte sie den Vollblüter aus dem Quartier von Trainer Erik Verheij aus dem niederländischen Den Haag an die Spitze und verwies die Belgierin Lize Ghys-Dieteren auf Delighted mit deutlichen Abstand auf den zweiten Platz. Die Wetter durften sich freuen, denn Tahini galt als Außenseiter, es gab 72 Euro für zehn Euro Einsatz.

„Ein Traum“

Die 22-Jährige meinte nach ihrem bestens getimten Ritt und dem Abspielen der deutschen Nationalhymne: „Es ist einfach ein Traum, mit so einem Erfolg in die für mich bisher wichtigste Saison zu starten. Ich will das ganze Jahr einfach genießen und immer das Beste geben.“ Ihr nächstes WM-Rennen hat sie am 9. Mai in Halle, dann geht es ins Ausland. Insgesamt sind es bis 21. November 27 WM-Rennen, dann steigt am 6. Dezember das große Finale auf Mauritius.

Das Wochenende begann am Samstag erfolgreich für die beiden anderen „Münchweiler-Mädels“. Am Samstag gewann Nora Cronauers beste Freundin Larissa Bieß in Zweibrücken. In einem Amateurrennen über 1800 Meter steuerte sie die siebenjährige Stute Korfu aus dem Stall ihres Bottenbacher Trainers Christian Peterschmitt als erstes Pferd über die Ziellinie. Nora Cronauer wurde mit First Lady Sechste. Im Hauptrennen des Tages, dem mit 7000 Euro ausgeschriebenen „Preis der Sparkasse Südwestpfalz“ kam die ebenfalls aus Münchweiler stammende Marie Gast mit der sechsjährigen Stute Chanel Gold des Iffezheimer Trainers Fabian Xaver Weißmeier auf Platz zwei.