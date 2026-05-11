Nora Cronauer aus Münchweiler hat auch den zweiten Lauf der „Fegentri World Championship for Lady Riders“, der Weltmeisterschaft der Amateur-Rennreiterinnen, für sich entschieden. Auf der Galopprennbahn in Halle gewann die Südwestpfälzerin völlig überlegen einen mit 8000 Euro ausgeschriebenen Ausgleich III über die Mitteldistanz von 1750 m. Dabei hatte sie mit der vierjährigen Stute Zega Top von Altmeister Christian Sprengel aus Hannover einen denkbar schlechten Start und war zunächst weit hinter dem sieben Konkurrentinnen. Doch eingangs der Zielgerade schob sich Nora Cronauer im schwarz-rot-goldenen Dress in äußerer Spur nach vorne und gewann am Schluss mit über sechs Pferdelängen Vorsprung. Vor dem dritten Lauf am 25. Mai im schweizerischen Frauenfeld führt sie die WM-Wertung mit 20 Punkten vor der Italienerin Francesca Cecchini und der US-Amerikanerin Sophie O' Brien an.