Der SVN Zweibrücken und die Spielvereinigung Waldfischbach sind in der A- und B-Klasse fast Meister. Hochspannend ist der Kampf um Platz zwei.

Sechs Siege in den vergangenen sechs Partien: Das schaffte in der Fußball-A-Klasse der Tabellenführer, der SVN Zweibrücken. Dabei schoss der ehemalige Regionalligist 36 Tore, kassierte keinen einzigen Gegentreffer und hat bei zwei noch ausstehenden Spieltagen sechs Punkte Vorsprung auf den Zweitplatzierten, die SG Weselberg/Linden. Den Niederauerbachern reicht also am Sonntag im Heimspiel gegen die zweite Mannschaft der SG Rieschweiler schon ein Punkt, um die Meisterschaft und damit den Direktaufstieg in die Bezirksliga perfekt zu machen. „Wir haben einen guten Lauf und wollen am Sonntag unbedingt den Titel feiern“, erklärt SVN-Vorsitzender Rainer Seibert. Zwei Spieler, die zurzeit in Irland Urlaub machen, kehren extra früher nach Hause zurück, weil Sie Teil des Teams sein wollen, das den Titel holt.

Spannend ist der Kampf um Platz zwei, der zu Aufstiegsspielen gegen den Vizemeister der A-Klasse Kusel-Kaiserslautern (nach aktuellem Stand die TSG Burglichtenberg) berechtigt. Die SG Weselberg/Linden (65 Punkte) gastiert am Sonntag beim Vierten, der SG Heltersberg/ Geiselberg (63), die am Mittwochabend durch zwei Tore von Daniel Jochum und einen Treffer von Jonas Hensel mit 3:1 beim FK Clausen gewann. Der dritte Anwärter auf Platz zwei ist die SG TuS Rimschweiler/VB Zweibrücken (64), die den SV Martinshöhe erwartet. „Wir waren im Verlauf dieser Saison manchmal zu naiv, zu brav“, sagt Ralf Richter, Sportchef bei der SG Heltersberg/Geiselberg, hofft aber weiter auf ein Happy End: „Wir werden gegen Weselberg komplett dagegenhalten.“

Fehrbach fast gesichert

Am Tabellenende kann der FC Fehrbach, Drittletzter mit 26 Punkten, durch einen Heimsieg gegen den Viertletzten, den TSC Zweibrücken II (28), letzte Zweifel an seinem Verbleib in der A-Klasse ausräumen, da der Vorletzte und erste mögliche Absteiger, die SG Maßweiler/Höhmühlbach, nur 22 Punkte aufweist. „Wir können es jetzt aus eigener Kraft schaffen, wollen unseren Fans auch was zurückgeben, und als Nebeneffekt könnten wir an Zweibrücken vorbeiziehen“, sagt Fehrbachs Spielertrainer Christoph Subal. Bei der SG Maßweiler/Höhmühlbach bleibt Kevin Leiner, vor einem Jahr mit Fehrbach aus der Bezirksliga abgestiegen, auch nächste Saison Spielertrainer. Thorsten Bank coacht die zweite Mannschaft der SG.

In der B-Klasse Ost hat sich die Spielvereinigung Waldfischbach-Burgalben am vergangenen Sonntag durch den 3:0-Erfolg im Topspiel bei der FV Münchweiler vor den letzten beiden Spielen auf sechs Punkte abgesetzt. Daher benötigt der Spitzenreiter im Heimspiel am Sonntag (Anstoß: 15 Uhr) nur einen Zähler gegen den SV Lemberg II, um sich die Meisterschaft und den Direktaufstieg in die A-Klasse zu sichern. Einen Zweikampf um die Vizemeisterschaft, die Aufstiegsspiele gegen den Zweiten aus dem Westen bringt, liefern sich die FV Münchweiler und der SC Busenberg, die jeweils 65 Punkte aufweisen. Münchweiler muss am Sonntag um 15 Uhr beim drei Kilometer entfernten Tabellenvierten, dem FC Merzalben (53 Punkte), antreten. „Ein Derby gewinnt man noch ein bisschen lieber als andere Spiele“, verspricht Pascal Frank, aktuell Spieler und nächste Saison auch Trainer in Merzalben, dass sein Team „alles reinwirft“, „auch um den Zuschauern, die uns das ganze Jahr treu waren, etwas zurückzugeben“. Busenberg hat am Sonntag zeitgleich Heimrecht gegen den FC Rodalben II.

Stolperstein Hochstellerhof?

In der B-Klasse West kommen nur noch der SV Großsteinhausen (75) und der SC Stambach (73) als Meister infrage – die SG Knopp/Wiesbach ist mit 68 Punkten zu weit weg. Großsteinhausen und Stambach stehen zunächst vor lösbaren Aufgaben auf heimischem Rasen. Entscheidend könnte Spieltag 30 werden: Da muss Großsteinhausen zum Tabellenvierten SV Hochstellerhof (63), der Stambach die einzige Saisonniederlage beigebracht hat. Sollten die beiden Top-Teams danach immer noch punktgleich sein, gibt es ein Entscheidungsspiel, da von der Verbandsliga bis zur C-Klasse das Torverhältnis bei Auf- und Abstiegsfragen nicht entscheidet.

Absteigen müssen auf jeden Fall die jeweiligen Letzten der beiden B-Klassen. Gibt es in der A-Klasse zwei Absteiger, hat dies eine Relegation zwischen den beiden B-Klasse-Vorletzten zur Folge. Sollte Busenberg, das mit der SG Bruchweiler (aktuell auf Rang acht in der B-Klasse Ost) ab nächster Saison eine Spielgemeinschaft bildet, in die A-Klasse aufsteigen, würde die schon bisher gemeinsam gebildete zweite Mannschaft vermutlich Bruchweilers jetzigen B-Klasse-Platz einnehmen, sagte SGB-Vorsitzender Jan Wagenblatt auf Anfrage. Steigt Busenberg nicht auf, dann würde die SG Bruchweiler/Busenberg je eine Mannschaft in der B- und in der C-Klasse haben, weil nicht zwei Teams eines Vereins oder einer Spielgemeinschaft in einer Klasse spielen dürfen. Dann wäre eines der beiden aktuellen B-Klasse-Teams der beiden Partnervereine der erste Absteiger aus der B-Klasse.

Vier Aufsteiger aus C-Klassen

In den beiden C-Klassen sind alle Entscheidungen gefallen. Im Osten hat der SV 53 Rodalben elf Punkte Vorsprung auf den Zweiten, die SG Heltersberg/Geiselberg II und kann bei zwei noch ausstehenden Begegnungen nicht mehr eingeholt werden. Im Westen nichts Neues: Da steht Palatia Contwig II schon länger als Meister und Aufsteiger in die B-Klasse fest. Und da die C-Klasse West bereits ihr Programm abgespult hat, ist auch Fakt, dass der SVN Zweibrücken II die Vizemeisterschaft sicher hat.

Heltersberg/Geiselberg II und der SVN II rücken gemäß der geänderten Spielordnung des Südwestdeutschen Fußballverbands direkt in die B-Klasse hoch, müssen also nicht zu Entscheidungsspielen gegeneinander antreten. Das hatte der Kreisausschuss in den vergangenen Wochen anders kommuniziert.