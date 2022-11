Die Deutsche Glasfaser geht bei der Sondierung für einen Glasfaserausbau in Pirmasens auf die Zielgerade. Bis Freitag müssen die selbst gesetzten 33 Prozent aller Haushalte einen Vertrag unterschrieben haben, sonst kommt kein Glasfaser ins Haus. Bisher liegt nur Hengsberg gut im Rennen.

Bis zu 1000 Megabit pro Sekunde verspricht das Unternehmen Deutsche Glasfaser, wenn die gläserne Faser bis in den Keller des Hauses verlegt wurde. Um überhaupt erst mit einer Planung zu beginnen, will das Unternehmen wissen, ob genügend Kunden für einen wirtschaftlichen Betrieb zusammenkommen. Das läuft in dem Unternehmen unter dem Begriff „Nachfragebündelung“. Wenn dabei 33 Prozent aller Haushalte in einem bestimmten Gebiet einen Vertrag unterschreiben, geht es mit der Planung weiter und es soll zügig Glasfaser in jedes Haus gelegt werden, in dem ein Vertrag unterschrieben wurde.

In Pirmasens wurde im August die Nachfragebündelung gestartet und die Stadt in vier Bereiche mit insgesamt 7000 Haushalten unterteilt. Pirmasens-Nord mit Fehrbach, Husterhöhe, Sommerwald und Teilen des Horeb, Pirmasens-West mit Gersbach, Winzeln und Windsberg sowie Pirmasens-Ost mit Erlenbrunn, Ruhbank und Niedersimten. Eine Sonderrolle spielt Hengsberg, das allein geblieben ist. Und just in Hengsberg kann Deutsche Glasfaser den bisher größten Erfolg verzeichnen.

„Es sind noch viele zu überzeugen“

29 Prozent aller Hengsberger Haushalte haben einen Vertrag unterschrieben. Das sieht in Pirmasens-Ost mit 20 Prozent ganz anders aus und Pirmasens-West sowie Pirmasens-Nord kommen jeweils auf rund 26 Prozent. Da könnte es in Erlenbrunn, Niedersimten und Ruhbank unter Umständen so ausgehen, dass dort kein Glasfaser verlegt wird.

So schwarz will Regionalsprecher Thomas Schommer von Deutsche Glasfaser aber nicht sehen. „Es sind noch viele zu überzeugen. Wir geben Gas bis dahin“, kündigt Schommer an. Die Mitarbeiter vor Ort würden jetzt nochmal an die Haushalte gehen, die noch nicht unterschrieben haben. Die Kollegen vor Ort seien nicht ganz pessimistisch, dass es nicht auch Erlenbrunn oder Niedersimten noch schaffen können. Die ersten Wochen seien in ganz Pirmasens etwas zäh gewesen. Der Beratungsbedarf sei hier sehr groß. Ob es in Pirmasens besonders zäh im Vergleich zu anderen Orten gewesen sei, wollte Schommer nicht so sagen. Jede Nachfragebündelung laufe anders. Im Saarland habe es beispielsweise einen Ort gegeben, in dem nach zwei Wochen schon die Quote von 33 Prozent erreicht gewesen sei.

Verlängerung der Frist nicht sicher

Und was passiert, wenn am Freitag nur 32 Prozent in Pirmasens-Nord oder anderen Teilen der Stadt unterschrieben haben? „Dann gucken wir, wo stehen wir und entscheiden, ob wir die Nachfragebündelung verlängern“, kündigte Schommer an. Die Verlängerung sei aber nicht automatisch möglich. „Es gibt auch Projekte, die wir auf das Wartegleis geschoben haben und erstmal nichts mehr tun.“

Das Unternehmen Deutsche Glasfaser wurde in diesem Jahr mit dem Netzbetreiber Inexio zusammen gelegt. Hinter Deutsche Glasfaser steht die schwedische Investmentgesellschaft EQT, die 51 Prozent daran hält sowie der kanadische Pensionsfond Omers, der 49 Prozent besitzt. Beide investieren sieben Milliarden Euro mit Deutsche Glasfaser in Deutschland.