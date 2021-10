Noch vor der Eröffnung am kommenden Donnerstag wurde der neue Lidl-Markt in der Lemberger Straße von Einbrechern heimgesucht. Am Montag um 21 Uhr lief bei einer Sicherheitsfirma ein Einbruchsalarm auf. Nach dem Eintreffen am Markt wurde festgestellt, dass eine Tür im rückwärtigen Bereich aufgehebelt und eine Kellertür im Marktinneren aufgeflext worden war. An mehreren Tiefkühltruhen waren die Thermometer beschädigt und die Täter hatten offenbar auch den Dachboden betreten. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest. Die Polizei Pirmasens bittet unter Telefon 06331 5200 oder per E-Mail an kipirmasens@polizei.rlp.de um Hinweise.