Zu einem einstündigen Warnstreik gemeinsam mit Vertretern der Gewerkschaft Verdi versammelten sich am Donnerstag Vormittag rund die Hälfte der anwesenden Mitarbeiter der Pirmasenser Wasgau Dienstleistungs- und Logistics GmbH vor dem Firmengebäude Im neuen Feld.

Ausgestattet mit gelben Streikwesten ging es erst durchs Gebäude und dann auf den Vorplatz. Einige Damen aus der Verwaltung zeigten sich solidarisch und nahmen ebenfalls am Warnstreik teil. Insgesamt waren etwa sechzig Mitarbeiter vor dem Gebäude. Dort gab es dann weitere Infos der Gewerkschaftssekretäre Dave Koch und Stefan Prinz zu den aktuellen Verhandlungen. Musikalisch untermalt mit Titeln wie „Hey Boss, ich brauch mehr Geld“ oder „She works hard for the Money“, zeigten sich Wasgau-Mitarbeiter streikbereit. Für sie seien die bisherigen Tarifverhandlungen eher „viel Rauch um nichts“. Das aktuelle Angebot der Arbeitgeberseite zur Lohnanpassung liege immer noch ein Drittel unter den Forderungen von Verdi. Begründet wird die Lohnerhöhung mit den Kostensteigerungen in vielen Bereichen. Sollte Arbeitgeberseite nicht noch nachgebessert werden, drohen „richtige“ Streiks.