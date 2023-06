Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Wie geht es weiter mit Peter Kaiser? Das Insolvenzverfahren läuft, die Gespräche mit Interessenten ebenfalls. Doch in der Belegschaft mehren sich die Ängste, dass es mit einer Rettung nichts mehr wird. Vorkehrungen für den schlimmsten Fall laufen.

In der Damenschuhfabrik in der Lemberger Straße ist es still geworden, die Mitarbeiter sind in Kurzarbeit geschickt worden. Ähnlich wie bei anderen Arbeitgebern, deren Erzeugnisse und