Staatsphilharmonie hat das Konzert in Zweibrücken offiziell noch nicht abgesagt

Noch keinen neuen Termin gibt es für das eigentlich Ende August geplante Eröffnungskonzert des Festivals Euroclassic mit der Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz. Hintergrund ist, so Judith Schor von der Staatsphilharmonie, dass bislang noch nicht eindeutig definiert sei, was unter einer Großveranstaltung, so wie sie bis 31. August untersagt sind, zu verstehen sei. Folglich sei auch noch unklar, ob das Konzert in Zweibrücker überhaupt als Großveranstaltung gilt. „Wir wollen da Sicherheit“, sagt Schor. Da die Beschreibung dessen, was eine Großveranstaltung ist, Sache der Bundesländer ist, „warten wir auf ein entsprechendes Schreiben des Ministeriums aus Mainz“.