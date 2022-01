Die montäglichen Rundgänge von Kritikern der Corona-Maßnahmen laufen bisher ohne Anmeldung und Genehmigung. Sie könnten nach den bisherigen Erfahrungen in Pirmasens aber durchaus angemeldet werden, von einem Verbot wie in anderen Städten sei nicht auszugehen. Versammlungen seien prinzipiell nicht genehmigungsbedürftig, so der städtische Pressesprecher Maximilian Zwick.

Eine Versammlung oder Demonstration könne jedoch verboten werden, wenn die öffentliche Sicherheit oder Ordnung durch die Versammlung unmittelbar gefährdet würde. Zudem könnten von der Stadt Auflagen erlassen werden. „Aufgrund der bisherigen Erfahrungen mit den sogenannten Montagsspaziergängen gehen wir davon aus, dass eine entsprechende Anmeldung von der Versammlungsbehörde unter Erlass eines Auflagenbescheides bestätigt würde“, so Zwick. Als Auflage würde die Pflicht zum Tragen einer Maske angeordnet. Ein Antrag auf Genehmigung der „Spaziergänge“ sei noch nicht gestellt worden. „Bisher hat sich kein Verantwortlicher zu erkennen gegeben beziehungsweise vor Ort als solcher agiert“, erklärt Zwick weiter.