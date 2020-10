Auf etwa 175 Minuten Musik dürfen sich all diejenigen freuen, die am Samstag, 10. Oktober, das Pirmasenser Walhalla-Kino besuchen. In der Reihe der Opern-Übertragungen aus der New Yorker Metropolitan Opera, steht ab 18.30 Uhr Giuseppe Verdis „Aida“ auf dem Programm.

Da aufgrund der Corona-Sicherheitsmaßnahmen auch das New Yorker Opernhaus zumindest bis Ende des Jahres geschlossen ist, die Reihe der Live-Übertragungen in ausgewählte Kinos beim Publikum aber so gut angekommen ist, werden bis zur Wiederaufnahme des Spielbetriebs Aufzeichnungen aus der Met angeboten. So ist die am Samstag zu sehende Oper „Aida“ am 6. Oktober 2018 aufgezeichnet worden.

Die Titelrolle wird gespielt von Anna Netrebko. Weitere Mitwirkende sind Anita Rachvelishvili als Amneris, Aleksandrs Antonenko (Radames), Quinn Kelsey (Amonasro), Dmitri Belossleskiy (Ramphis) und Ryan Speedo Green als Pharao Ramses.

Infos

Fortgesetzt wird die Reihe mit Opern aus der New Yorker Met im Pirmasenser Walhalla am Samstag, 7. November, mit Verdis „Il Trovatore“ und am Samstag, 12. Dezember, mit Verdis „Rigoletto“.