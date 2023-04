Tränen gelacht hat das Publikum im Bürgerhaus Schuhfabrik in Waldfischbach-Burgalben im April vergangenen Jahres, als der „Rocker vom Hocker“, der Comedian Sven Hieronymus, aus seinem Leben erzählte. Am Samstag kommt er wieder. Und es stehen noch weitere Kulturveranstaltungen an.

Tochter ausgezogen, Sohn noch nicht – das waren im Hieronymus-Programm „Als ob“ die Eckpunkte für lustige Alltagsgeschichten. Wie es weitergeht im Hause Hieronymus, das verrät der Comedian aus Rheinhessen in seinem neuen Programm „Feuer frei!“, mit dem er am kommenden Samstag, 22. April, im Bürgerhaus Schuhfabrik in Waldfischbach-Burgalben gastiert. Um 20 Uhr geht’s los.

Mittlerweile, soviel darf verraten werden, ist auch der Sohn ausgezogen, dafür ein neues vierbeiniges Familienmitglied dazugekommen. Das Programm „Feuer frei!“ startete 2022 und wurde um den Zusatztitel „für Frieden und Freiheit“ ergänzt, weil kurz vor dem Start der Ukraine-Krieg ausbrach. Für Frieden und Freiheit setzt sich Sven Hieronymus bekanntlich immer wieder ein. Und dafür, dass die Menschen einen unterhaltsamen Abend erleben, an dem ihnen vielleicht auch mal der Alltagsspiegel vorgehalten wird. Gelacht werden darf in jedem Fall. Das wissen die Fans des „Rocker vom Hocker“ – und deshalb gibt es für diese Veranstaltung nur noch Restkarten. „Die Besucher waren so begeistert im vergangenen Jahr, dass wir ihn sofort wieder engagiert haben“, sagt Martin Mayer vom Bürgerhaus-Team.

Die kleine Hexe fliegt ein

Mit dem Hieronymus-Abend wird das kulturelle Saisonfinale vor der Sommerpause im Kulturprogramm von Waldfischbach-Burgalben eingeläutet. Das wird ab Mai ein bisschen – „hex, hex“ – verhext daherkommen. Denn die kleine Hexe Bibi Blocksberg fliegt auf ihrem Besen Kartoffelbrei im Bürgerhaus ein – in Form des Kinder-Musicals „Bibi Blocksberg – Alles wie verhext“ am Freitag, 12. Mai, 16 Uhr. Das Stück zeigt, dass auch kleine Hexen Tage erleben, an denen alles schiefgehen kann. Ausgerechnet an dem Tag, an dem die Walpurgisnacht gefeiert wird und Bibi zusammen mit Mama Barbara auf dem Blocksberg das Walpurgisfeuer entfachen soll.

Das auf Kindermusicals spezialisierte Cocomico Theater aus Köln, das schon zahlreiche Kinder, Eltern und Großeltern bei mehr als 12.000 Vorstellungen begeistert hat, bringt die kleine, freche Hexe auf die Bühne in Waldfischbach-Burgalben. Dass Bibi mindestens so viele Fans hat wie Sven Hieronymus, lässt sich daran ablesen, dass es auch für diese Veranstaltung nur noch Resttickets gibt.

Ausflug in die veronesische Küche

Werden die Namen Capulet und Montague genannt, wissen Kenner, dass es um Verona und um Romeo und Julia geht. Wobei das berühmteste Liebespaar der Weltliteratur beim Chawwerusch-Theater nur eine Nebenrolle spielt, sozusagen die Bühne für das Stück „Supp – Schlimmer geht’s immer“ bereitet. Es soll am Sonntag, 14. Mai, 19 Uhr, in Waldfischbach aufgeführt werden. Das Theaterensemble nimmt die Zuschauer mit in die veronesische Küche der Capulets, wo die Vorbereitungen auf Julias Hochzeit laufen. Es geht ums Essen, um die Liebe, die bekanntlich oft durch den Magen geht, und es geht um Standesunterschiede. Clownerie, Bewegung und viel Musik – traditionelle italienische Volkslieder sind zu hören – fehlen an diesem Theaterabend nicht, an dem so manches köcheln und manches auch überkochen wird. Für dieses Stück, mit dem die Spielzeit 2022/2023 zu Ende geht, gibt es noch Karten.

Info

Tickets mit Platzreservierung sind erhältlich unter www.rheinpfalz.de/ticket.