Der SCH hat durch das 3:0 (1:0) im Derby gegen den SV Hinterweidenthal wider Erwarten noch mal eine Chance, die Aufstiegsspiele zu erreichen. Denn der Tabellenzweite patzte.

Nachdem die Hauensteiner in der Rückrunde bis zu jenem vorletzten Spiel gegen Hinterweidenthal nur elf Punkte geholt und damit einen enormen Vorsprung auf den neuen Meister, den VfR Baumholder, verspielt hatten, schien der Zug für einen der ersten beiden Plätze in der Landesliga West abgefahren zu sein. Doch parallel zum Hauensteiner Spiel patzte der Tabellenzweite, die SG Meisenheim/ Desloch/ Lauschied, zu Hause gegen den SV Winterbach. Bis zur 89. Minute lagen die Meisenheimer gar mit 0:1 zurück, ehe ein Treffer von Pascal Mohr wenigstens noch ein Remis bescherte. Damit geht Meisenheim mit einem Zähler Vorsprung auf Hauenstein in den letzten Spieltag. Gegner ist ausgerechnet Hinterweidenthal, das nach der Derby-Niederlage maximal Drittletzter werden kann und dem Sportclub mit einem Heimsieg oder einem Unentschieden den Weg zum zweiten Platz ebnen könnte – vorausgesetzt Hauenstein gewinnt sein letztes Spiel beim TSC Zweibrücken, der vom zukünftigen Hinterweidenthaler Trainer Denis Jung gecoacht wird.

Der Kapitän macht das 2:0

„Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht. Jetzt schauen wir, was am nächsten Wochenende passiert“, sagte Maximilian Seibel nach dem Abpfiff im Stadion am Neding. Der Spielführer des aktuellen Tabellendritten sorgte vor 200 Zuschauern in der 75. Minute für die Vorentscheidung im Derby. Nach einem Gestochere im Gäste-Strafraum schoss Seibel überlegt ins linke, obere Toreck zum 2:0. Sein Fazit: „Wir haben eine ansprechende Leistung gezeigt und aufgrund der zweiten Halbzeit auch verdient gewonnen.“

Die ersten beiden Möglichkeiten der Partie vergaben aber die Hinterweidenthaler Routiniers Felix Burkhard und Christian Singer. Dann scheiterte auf der anderen Seite Thorsten Riggers an SVH-Schlussmann Til Schäfer. Nach einer halben Stunde brachte Hauensteins Leon Schehl eine Ecke vors Gästetor, Moritz Schmitt stieg am höchsten und erzielte mit einem schönen Kopfball das 1:0. Es war der erste Saisontreffer des Verteidigers. „Hauenstein war nicht viel besser als wir, aber deutlich effizienter“, befand Hinterweidenthals Stammtorwart Jonas Jung, der seit drei Wochen wegen eines Rippenbruchs nur zuschauen kann.

Zwei Zeitstrafen

Die Hinterweidenthaler können kommenden Sonntag SC Hauenstein noch zum Sprung in die Verbandsliga-Aufstiegsspiele verhelfen, sie selbst steigen vermutlich ab. Nur dann, wenn lediglich ein Team aus der Oberliga in die Verbandsliga Südwest absteigt, könnte Hinterweidenthal in einem Entscheidungsspiel seinen Landesliga-Platz behalten.

Hauensteins Fidel Schmähling beschwerte sich nach einer Stunde Spieldauer zu heftig beim Schiedsrichter und erhielt daher eine Zehn-Minuten-Strafe. Doch die Gäste nutzten ihre Überzahl nicht. Besser machten es die Hauensteiner wenig später, als Hinterweidenthals Co-Spielertrainer Burkard ebenfalls zehn Minuten wegen des gleichen Vergehens zuschauen musste. Mit einem Mann mehr traf Seibel zum 2:0. „Diese zehn Minuten haben uns dann auch irgendwie das Genick gebrochen. Am Ende war der Sieg für Hauenstein verdient“, sagte Jung.

Heckers Comeback

In der Schlussminute traf Hauenstein zum dritten Mal. Robin Tretter foulte im Strafraum Schehl. Youngster Schmähling schnappte sich den Ball und traf souverän ins rechte Toreck. Es war sein zweiter Saisontreffer. Seine Pflichtspiel-Saisonpremiere feierte Hauensteins Tim Hecker. 419 Tage nach seinem Kreuzbandriss wurde der frühere FKP-Regionalligaspieler in der 86. Minute für Noel Kästner eingewechselt.