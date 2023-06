Ab sofort wird in Pirmasens wieder in die Pedale getreten: In dieser Woche ist die Aktion „Stadtradeln“ gestartet. Bisher haben sich 21 Teams mit insgesamt knapp 150 Teilnehmern angemeldet. Täglich kommen weitere hinzu. Ob auf dem Weg zur Arbeit, zur Schule oder im Alltag und in der Freizeit – jeder Kilometer zählt. Radeln ist gesund und emissionsfrei, deshalb soll mehr Begeisterung dafür geweckt werden – das ist Ziel der europaweiten Kampagne. Bis Sonntag, 9. Juli, läuft die Aktion in Pirmasens. Während des gesamten Zeitraums können sich Interessierte noch anmelden und die Kilometer nachtragen. Wer die Benutzerdaten vom vergangenen Jahr noch zur Hand hat, muss sich nicht neu registrieren. Bei dem Wettbewerb bilden Vereine, Schulen, Firmen oder Bürger Mannschaften und treten gegeneinander an. Gemeinsam wollen sie für nachhaltige Mobilität, Klimaschutz und Lebensqualität in der Siebenhügelstadt radeln und möglichst viele Kilometer sammeln.