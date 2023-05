In Rheinland-Pfalz ist eine Teilnahme an der Schulbuchausleihe für alle Schüler sämtlicher Klassen- und Jahrgangsstufen der allgemeinbildenden Schulen, der Wahlschulbildungsgänge in Vollzeitform an den berufsbildenden Schulen sowie den Kollegs möglich. Das System der Schulbuchausleihe in Rheinland-Pfalz untergliedert sich in die Lernmittelfreiheit (unentgeltliche Ausleihe) und die Ausleihe gegen Gebühr (entgeltliche Ausleihe). Die Teilnahme an der entgeltlichen Schulbuchausleihe ist freiwillig und für jedes Schuljahr neu zu erklären. Darauf weist das Schulverwaltungsamt hin. Über das Elternportal können sich die Sorgeberechtigten beziehungsweise Schülerinnen und Schüler registrieren und ein Benutzerkonto anlegen oder ihr bereits vorhandenes Benutzerkonto aufrufen. Im Elternportal ist der Kostenunterschied zwischen Kauf und entgeltlicher Ausleihe zu sehen. Die verbindliche Bestellung im Elternportal ist nur noch bis 26. Juni möglich.

Wer keinen Internetzugang hat oder Unterstützung bei der Einrichtung eines Benutzerkontos im Internetportal benötigt, kann sich an die Servicestelle beim Schulverwaltungsamt der Stadt Pirmasens wenden. Sie ist bis 26. Juni montags bis freitags von 8.30 bis 12 Uhr sowie donnerstags von 14 bis 18 Uhr erreichbar. Fragen beantworten Petra Wagner und Jenny Schneider unter den Telefonnummern 06331 553312 und 553311 oder per E-Mail unter schulbuchausleihe@pirmasens.de.rhp.