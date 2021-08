„Der Lesesommer bleibt ein Dauerbrenner“, sagt Ricarda Faul, Leiterin der Kinder- und Jugendbücherei. Nach ihren Angaben haben sich bisher 313 Kinder zwischen sechs und 16 Jahren angemeldet. Zum zweiten Mal in Folge findet die Ferienaktion fast ausschließlich digital statt.

Die Stadtbücherei Pirmasens ist bereits zum 13. Mal in Folge Partner dieser Leseförderaktion. Knapp 700 Neuerscheinungen hat die Einrichtung für den Lesesommer angeschafft. Teilnehmer, die sich anmelden, erhalten einen Club-Ausweis: Nur Clubmitglieder haben auf die Neuerscheinungen Zugriff. Anmeldungen sind laut Faul weiterhin möglich. Mädchen und Jungen haben bis zum 4. September Zeit, drei Schmöker zu lesen. Mit kurzen Statements oder einem selbst gemalten Bild soll das Gelesene bewertet und dann bei der Stadtbücherei abgegeben werden – entweder persönlich in der Dankelsbachstraße oder per E-Mail.

Dies gilt als Los für die Tombola, bei der es nach Abschluss der Aktion Sachpreise zu gewinnen gibt, darunter Tageswanderungen mit einem Esel und Gutscheine für Outdoor-Rallyes. Eine zweite Gewinnchance besteht für die Leseratten bei der landesweiten Verlosung, die ebenfalls im Herbst stattfindet. Auch E-Books aus der Onleihe Rheinland-Pfalz sowie der App Libby können in die Wertung einfließen.

„Es ist uns ein besonderes Anliegen, auch diejenigen zur Teilnahme und zum Bücherlesen zu motivieren, die nicht viel oder nicht gerne lesen“, erläutert Faul das Konzept. Die Teilnehmer erhalten eine Urkunde, die bei vielen Schulen mit einem Vermerk im Zeugnis belohnt wird. Weitere Infos zum Lesesommer und Anmeldung in der Stadtbücherei, Telefon: 06331/842359. Hier geht’s zur entsprechenden Website der Stadt.