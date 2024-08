Das Freibad im Pirmasenser Luft- und Badepark bleibt am Sonntag, 25. August, für den öffentlichen Badebetrieb geschlossen. Damit Badegäste dennoch voll auf ihre Kosten kommen können, öffnet das Hallenbad bereits einen Tag früher als eigentlich angekündigt, so dass Badegäste an diesem Sonntag auf das Hallenbad ausweichen können. Das Freibad ist geschlossen, weil dort die Veranstaltung „Swim&Run“ des FK Pirmasens stattfindet. Der Wettkampf startet mit dem Schwimmwettbewerb. Anschließend werden laut Veranstalter die Laufschuhe angezogen und es geht um die auf die Altersklassen angepasste Laufstrecke rund um den Eisweiher. Auch Freizeitsportler können am Duathlon teilnehmen. Anmeldungen sind nach wie vor über das Portal Raceresult möglich. Der Anmeldeschluss wurde verlängert. Infos und Anmeldung unter www.fk-pirmasens.com unter „Abteilungen“, „Triathlon“ und „News“.