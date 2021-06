Drei weitere Corona-Fälle hat das Gesundheitsamt Südwestpfalz am Dienstag für sein Zuständigkeitsgebiet gemeldet: einer in der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben und zwei in Zweibrücken. Nach aktuellem Stand gelten noch 40 Fälle in der Region als aktiv, davon fünf in Pirmasens, 32 in Zweibrücken und drei im Kreis. Das Landesuntersuchungsamt hat für den Landkreis eine Sieben-Tage-Inzidenz von 1 errechnet, in Pirmasens liegt der Wert bei 7,5 und in Zweibrücken knapp unter 50. Insgesamt wurden seit Beginn der Pandemie 4903 Südwestpfälzer positiv auf das Coronavirus getestet, 148 Infizierte sind gestorben.